"Прости меня": Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Джиган и Оксана Самойлова: instagram.com/iamgeegun

Российский рэпер Джиган на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с супругой и публично попросил у нее прощения, передает NUR.KZ.

Еще недавно Джиган и Оксана Самойлова отмечали пышную свадьбу спустя десять лет после официальной регистрации брака, но вот уже несколько недель ходят слухи о разладе в семье. По словам самой Оксаны, сейчас они с Денисом (настоящее имя Джигана - прим. ред.) не живут вместе. Однако Джиган успокоил фанатов, сообщив, что он просто пишет альбом на студии.

Тем временем пара периодически продолжает подогревать слухи о конфликте, публикуя интригующие Stories. Так музыкант поделился фотографией с супругой и попросил у нее прощения.

"Прости меня, Кара", - написал рэпер.

Джиган и Оксана Самойлова: instagram.com/iamgeegun

Также стоит отметить, что певец часто проводит время с детьми, однако фолловеры в комментариях называют его "папой выходного дня".

"К чему эти еженедельные фотоотчеты?!", "Папа выходного дня", "Субботний папа вам в ленту", "Ждем следующих выходных и новых фоток! Не тормози, Джиган!" - написали они.

Поклонники пары не отчаиваются и ждут их скорейшего воссоединения.

"Люблю вашу семью, желаю вам только благополучия", "Миритесь! Семья - это самое дорогое и родное, что у нас есть", "Очень хотелось бы воссоединения семьи", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015327-prosti-menya-dzhigan-publichno-poprosil-proscheniya-u-samoylovoy/