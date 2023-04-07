Самойлова прокомментировала слухи о разводе с Джиганом

Оксана Самойлова с дочерьми. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Как сообщает издание Super.ru, многодетная мама и супруга рэпера Джигана блогерша Оксана Самойлова прокомментировала неутихающие слухи о разводе.

Оксана Самойлова вместе с дочерьми Ариелой и Леей появилась на премии "Жара Music Awards". В своем коротком интервью изданию Super.ru она рассказала о ситуации в отношениях с супругом и прокомментировала слухи о разводе.

"Видимся каждый день. Еще не все потеряно, время покажет", - ответила инстадива.

Блогерша также рассказала, какие попытки предпринимает супруг, чтобы примириться с ней.

"Каждый день новая попытка. Пока я ехала сюда, я видела, что у Басты, в передаче "Вопрос ребром" он просит у меня прощения. Интересно, да? Это мило", - поделилась Оксана.

Самойлова призналась, что ей тяжело дается держать оборону.

"Тяжело мне дается держать оборону. Я жду. Я наблюдаю", - сообщила она.

На вопрос журналистов, что стало причиной конфликта и на что обиделась Оксана, девушка предпочла не говорить об этом.

"Это я, конечно, не скажу", - ответила блогерша.

Напомним, ранее мы писали, что прокомментировала разладе в семье. Однако публичные извинения рэпера Джигана лишь подогревают эти разговоры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015835-samoylova-prokommentirovala-sluhi-o-razvode-s-dzhiganom/