"Мужчине, как ты, можно рожать": Айсауле Бакытбек рассказала, как решилась на второго ребенка

Айсауле Бакытбек: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша и бизнесвумен Айсауле Бакытбек рассказала фолловерам в Instagram, была ли запланированной беременность и как она решилась на второго ребенка, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков поинтересовался у блогерши, была ли беременность неожиданной. По словам инстадивы, они планировали с мужем завести еще детей.

"Нет, мы хотели второго ребенка и ждали", — ответила Айсауле.

Девушка рассказала, почему она приняла решение завести второго ребенка, спустя чуть больше года после первых родов.

"В моем случае, кажется, тут вопрос даже не столько физически решиться на роды, сколько морально. Не знаю, я первое, что сказала после родов: "Оказывается, это не так уж и страшно, можно рожать еще". Как чувствовала!" — объяснила она.

Также блогерша добавила, что ей было несложно пойти на этот шаг, потому что у нее много поддержки и помощи. По словам Айсауле, от материнства она получает большое удовольствие.

"Морально у меня много поддержки и помощи, я очень кайфую от материнства, я прям мама-мама. Если у вас все хорошо в семье, здоровье в порядке, есть возможность оплачивать помощницу, то почему бы и нет? Я после того, как встретила своего мужа, часто говорила ему: "Такому мужчине как ты, можно рожать и рожать". Вот рожаю теперь. Классно, что у дочи будет самый близкий в мире человек и с такой небольшой разницей в возрасте, дай Бог!" — поведала звезда соцсетей.

Stories Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Ранее мы рассказывали, что блогерша Айсауле Бакытбек сообщила о новой беременности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014630-muzhchine-kak-ty-mozhno-rozhat-aysaule-bakytbek-rasskazala-kak-reshilas-na-vtorogo-rebenka/