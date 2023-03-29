"Мы ждем пополнения": Айсауле Бакытбек сообщила о новой беременности

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша Айсауле Бакытбек поделилась с поклонниками радостной новостью. Девушка сообщила фолловерам в Instagram о своей беременности, передает NUR.KZ.

Отечественная блогерша показала округлившийся живот и объявила поклонникам, что скоро станет мамой во второй раз.

"Мы ждем пополнения", — написала Айсауле.

Stories Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Фолловеры поздравили девушку с этим радостным событием в комментариях.

"Айсауле, поздравляю вас", "Какая крутая новость! Поздравляю! Легкой беременности и родов", "Мои поздравления! Очень рада за вашу семью", "Какая красивая! Ура! Поздравляю", "Легкой беременности и родов", "Как я рада за вас", — прокомментировали они.

Некоторые подписчики предположили, что у девушки будет мальчик.

"У вас будет мальчик", "У тебя будет сын", "Мальчик будет", "У вас сын", "Живот похож на мальчика, кругленький такой", — написали они.

Напомним, что в январе прошлого года Айсауле Бакытбек впервые стала мамой. Блогерша предпочитает не афишировать личную жизнь и до сих пор не показывала девочку в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014367-my-zhdem-popolneniya-aysaule-bakytbek-soobschila-o-novoy-beremennosti/