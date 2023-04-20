"Зашел и разрезал пуповину": Айсауле Бакытбек рассказала об участии мужа во время родов

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогер Айсауле Бакытбек, которая скоро станет мамой во второй раз, на своей странице в Instagram поделилась мнением о партнерских родах и рассказала об участии супруга во время родов, передает NUR.KZ.

Ожидающая малыша Айсауле рассказала, как она относится к партнерским родам. По словам девушки, ее супруг присутствовал на первых родах и всячески ее поддерживал.

"У нас были партнерские, не представляю, что делала бы без мужа в это время. Женщины, которые идут одни рожать вообще отчаянные. Во время самих родов он был за дверью и кричал: "Айса, я с тобой". Потом зашел и разрезал пуповину", - рассказала блогерша.

Stories Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Недавно Айсауле Бакытбек сообщила поклонникам о своей второй беременности, а также рассказала, была ли беременность запланированной и как она решилась на второго ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017497-zashel-i-razrezal-pupovinu-aysaule-bakytbek-rasskazala-ob-uchastii-muzha-vo-vremya-rodov/