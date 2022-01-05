"С дочкой видится": Молдир Ауелбекова рассказала об отношениях бывшего мужа с ребенком

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица и актриса Молдир Ауелбекова вновь завела откровенный разговор с подписчиками в соцсети. Разведенная артистка рассказала о личной жизни, передает NUR.KZ.

Известие о разводе артистки стало настоящим шоком для ее поклонников. Молдир сообщила о непростом решении в ноябре прошлого года. Экс-солистка "КешYOU" рассказала и о причине развода.

На этот раз подписчики спросили, общается ли ее бывший муж с маленькой дочерью. Молдир Ауелбекова летом прошлого года стала мамой во второй раз.

"С дочкой видится, а также помогает", - ответила она своим подписчикам на вопрос об отношениях отца с малышкой.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Молдир призналась, что ей сейчас нелегко говорить об этом. Она попросила больше не поднимать тему ее развода.

"Я не от хорошей жизни разошлась. Ради Аллаха мирилась с ним сто раз. Поэтому вы узнали об этом только недавно, хотя мы расстались почти год назад. Прошу, давайте закроем эту тему", - попросила она.

По словам артистки, ее первый супруг не помогает сыну. И видится с ним раз в год.

"Он не то, чтобы помогать, даже не интересуется, как обстоят дела", - отметила она.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Ранее Молдир Ауелбекова посвятила трогательный пост своим детям. Она отметила, что дети - смысл ее жизни и два ее крыла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949837-s-dochkoy-viditsya-moldir-auelbekova-rasskazala-ob-otnosheniyah-byvshego-muzha-s-rebenkom/