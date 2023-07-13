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"Я понимала, что это жизнь": Асель Садвакасова призналась, что боялась не выйти замуж

Опубликовано:

Асель Садвакасова
Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

38-летняя актриса и продюсер Асель Садвакасова, свадьба которой состоялась неделю назад, призналась в соцсети, какие переживания у нее были до встречи с избранником, передает NUR.KZ.

Асель рассказала о положительных качествах мужа.

"Он всегда за диалог, когда возникает недопонимание. Если я на эмоциях, то он более сдержан и мудр. Умеет выслушать и старается меня понять", - отметила она.

Актрису спросили, смогла бы она прийти к такому результату, если бы не работала над собой.

"В том-то и дело, что пока я ничего не делала, ничего не присходило. Работа над собой дала мне освобождение от огромного груза - обид, тревог, страхов, печали, неуверенности, которые я тащила много лет с собой. И только проработав это, я смогла расправить крылья и взлететь", - написала она.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Подписчики поинтересовались, был ли у Асель страх, что она никогда не выйдет замуж.

"Конечно, был. Я даже помню этот момент - апрель прошлого года. Я вдруг подумала, а что если не встречу я того самого, что тогда? И стало очень грустно, но я понимала, что это жизнь и может быть всякое.

Я приняла впервые в жизни такой исход. Через принятие мне стало легче и я отпустила ситуацию, и просто стала дальше жить", - поделилась актриса.

Асель призналась, что именно после этого ее жизнь стала интереснее, потому что она смогла избавиться от главного напряжения - ожидания любви.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

Напомним, 5 июля Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов сыграли свадьбу. Немногим ранее молодые люди официально зарегистрировали брак, а также провели обряд "неке".

Асель также поделилась кадрами с обряда "сырға салу" и показала свой девичник, который провела в необычном стиле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028486-ya-ponimala-chto-eto-zhizn-asel-sadvakasova-priznalas-chto-boyalas-ne-vyyti-zamuzh/

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