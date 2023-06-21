Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Это заслуга моей мамы": Айсауле Бакытбек заявила, что общается с отцом каждый день

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогер Айсауле Бакытбек ответила на вопросы подписчиков в соцсети, которые касались ее личной жизни. Пользователям Казнета было интересно, часто ли общается с отцом Айсауле, передает NUR.KZ.

Айсауле спросили, общается ли она с родственниками отца.

"Нет, мы никогда не были близки", - отметила она.

Старшая дочь Баян Алагузовой также ответила, как часто общается с отцом.

"Каждый день мы общаемся. У меня отличные отношения с обоими родителями, что несомненно является заслугой моей мамы, которая всегда, что бы ни происходило в нашей семье, говорила, что их отношения друг с другом не равняются нашим отношениям с ними.

Сколько мудрости в этой женщине, ведь есть столько семей, где развод прошел даже гладко, а матери все равно настраивают своих детей против отцов и они теряют и отца, и адекватность матери.

Женщины часто переносят свои личные обиды на детей, отравляя им жизнь. Несомненно у меня вопрос неординарный и сложный, который требует много работы над собой, но я рада, что поддерживаю общение с ним", - заявила Айсауле.

Сторис Айсауле Бакытбек
Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Напомним, летом прошлого года бывший супруг телеведущей Баян Алагузовой, Бакытбек Есентаев, вышел на свободу досрочно. Суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Позже сама Баян Алагузова высказалась об УДО экс-супруга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2025704-eto-zasluga-moey-mamy-aysaule-bakytbek-zayavila-chto-obschaetsya-s-ottsom-kazhdyy-den/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.