"Это заслуга моей мамы": Айсауле Бакытбек заявила, что общается с отцом каждый день

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогер Айсауле Бакытбек ответила на вопросы подписчиков в соцсети, которые касались ее личной жизни. Пользователям Казнета было интересно, часто ли общается с отцом Айсауле, передает NUR.KZ.

Айсауле спросили, общается ли она с родственниками отца.

"Нет, мы никогда не были близки", - отметила она.

Старшая дочь Баян Алагузовой также ответила, как часто общается с отцом.

"Каждый день мы общаемся. У меня отличные отношения с обоими родителями, что несомненно является заслугой моей мамы, которая всегда, что бы ни происходило в нашей семье, говорила, что их отношения друг с другом не равняются нашим отношениям с ними.

Сколько мудрости в этой женщине, ведь есть столько семей, где развод прошел даже гладко, а матери все равно настраивают своих детей против отцов и они теряют и отца, и адекватность матери.

Женщины часто переносят свои личные обиды на детей, отравляя им жизнь. Несомненно у меня вопрос неординарный и сложный, который требует много работы над собой, но я рада, что поддерживаю общение с ним", - заявила Айсауле.

Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Напомним, летом прошлого года бывший супруг телеведущей Баян Алагузовой, Бакытбек Есентаев, вышел на свободу досрочно. Суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Позже сама Баян Алагузова высказалась об УДО экс-супруга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2025704-eto-zasluga-moey-mamy-aysaule-bakytbek-zayavila-chto-obschaetsya-s-ottsom-kazhdyy-den/