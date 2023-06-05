"У тебя отличный вкус": разведенный Шарип Серик заинтриговал соцсети видео с девушкой

Шарип Серик и Адилям Имирова. Кадр из видео: instagram.com/shakentii

Казахстанский актер Шарип Серик, экс-супруг певицы Say Mo, запечатлелся с красивой девушкой и вызвал обсуждение в соцсети. Многие отметили, что молодые люди подходят друг другу, передает NUR.KZ.

Видеоролики, поднявшие настроение пользователям соцсети, появились на страничках Шарика Серика и специалиста по этикету Адилям Имировой в Instagram.

Фанаты задались вопросом, что связывает молодых людей, а некоторые заявили, что парень и девушка отлично смотрятся вместе.

"У них чисто коллаб или больше?", "У Шако отличный вкус", "Вы такая красивая пара вообще-то", "Очень красивая девушка", "Как Шако идут кудряшки", "Шако, вот такую девушку тебе надо", - отметили фанаты.

Напомним, в ноябре 2020 года Шарип Серик и Say Mo заключили брак по мусульманскому обряду. Спустя месяц после свадьбы певица задумалась о разводе, после она рассказала, что официально развелась с мужем, и заявила, что жила с абьюзером.

Шако спустя месяцы после их расставания впервые высказался о скандальном разводе с Say Mo. Шарип признался, что перенес микроинсульт, и рассказал, как воспринял признание Say Mo об абьюзе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023400-u-tebya-otlichnyy-vkus-razvedennyy-sharip-serik-zaintrigoval-sotsseti-video-s-devushkoy/