"Я перенес микроинсульт": Шарип Серик рассказал о скандальном расставании с Say Mo

Шарип Серик. Фото: instagram.com/shakentii

Казахстанский актер Шарип Серик стал гостем программы TALK LIKE, где ответил на вопросы ведущего Амана Тасыгана. В откровенном разговоре были затронуты и личные темы, в частности, скандальный развод Шарипа с Say Mo.

Шарип признался, что действительно любил свою жену.

"Я любил Молдир. Мы жили вместе два года. Наверное, тогда я не сделал правильную сепарацию от мамы. С мамой не сделал правильную проработку, а с Молдир не состоялся правильный разговор. Мы столкнулись с "бытовухой".

Два года жили в одной квартире, на карантине видели друг друга каждый день. Мама не хотела меня отпускать, Молдир не хотела меня делить с ней. Но и Молдир видела некоторые мои плохие стороны.

Тысячу раз ее благодарю, она научила меня любить. Я изменил взгляд на девушек. Я видел от нее много хорошего, но и плохое было. Может быть, ее испугало то, что плохих моментов станет больше после развода. Может, брак ее испугал, что будет, как тюрьма. Она ведь мечтала о карьере популярной звезды, известной рэп-исполнительницы", - признался он.

Актер рассказал, что его мама не была готова к такой келин, к такому ее образу, к ее откровенным нарядам.

"Нам было хорошо вместе, но и развод был нужен. У меня нет никаких претензий к Молдир. Что было, то было. Это было прекрасное время, красивая любовь. Но жизнь продолжается", - отметил он.

Шарип также рассказал одну неприятную ситуацию из жизни.

"В то время я был в Грузии, у меня была съемка. Молдир поругалась с моей мамой. Домой приехали гости из Атырау, хотели посмотреть на келин, поздравить нас, а она сказала, что у нее дела, она в студии. Мама звала ее, но она ответила, что не придет. Мне позвонила и сказала, почему твоя мама так делает. Я не такая невестка. Ты же знал, какой я человек и какой буду женой, заявила она.

Я уговорил маму, сказал, чтобы она не настаивала, ведь она не твоя вещь, не рабыня, а мама понять не могла, ведь она ее невестка. Мама потом увидела в соцсети, как Молдир гуляет со своей матерью. И гости это увидели, спросили, а что ваша келин сейчас, оказывается, гуляет, а не на работе. Моя мама потом позвонила ее маме и попросила удалить это видео из Instagram.

Молдир сильно обиделась и заявила, почему, мол, твоя мама указывает моей. Девушки все поддаются эмоциям, а потом успокаиваются", - добавил он.

Шарип рассказал, что ситуация накалилась и вылилась в скандал.

"Молдир начала писать в сторис, что мы с Шако любим друг друга, но его мама вмешивается в нашу семью. Меня она не послушала и не стала удалять все это, наоборот, зашла еще дальше. Тогда я предложил развестись, это ударило по моей мужской гордости. Но она не унималась, я в Грузии, она мой телефон блокирует, в Instagram тоже. Я не могу ей дозвониться даже с других номеров.

Я так сильно перенервничал, что потерял сознание. Открываю глаза - я в реанимобиле. Микроинсульт. Защемило правую сторону лица. Рядом был Толепберген Байсакалов, я так люблю дядю Толю. Он был все это время рядом, сильно мне помог. Я вернулся, но она еще не успокоилась. Попросила забрать вещи немедленно, иначе, сказала, что выкинет их. Я поехал и забрал вещи", - признался актер.

Напомним, в ноябре 2020 года Шарип Серик и Say Mo заключили брак по мусульманскому обряду. Спустя месяц после свадьбы певица задумалась о разводе, после она рассказала, что официально развелась с мужем и заявила, что жила с абьюзером. Шако спустя месяцы после их расставания впервые высказался о скандальном раводе с Say Mo.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991590-ya-perenes-mikroinsult-sharip-serik-rasskazal-o-skandalnom-rasstavanii-s-say-mo/