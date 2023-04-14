Raim показал, как Ерке Есмахан накрывает дастархан на ауызашар (видео)

Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанский исполнитель Raim вызвал умиление своих подписчиков в соцсети, показав как его супруга, певица Ерке Есмахан, накрывает стол на ауызашар, передает NUR.KZ.

На видео, которое Raim выложил в своем сторис, Ерке запечатлена в белом платке, светлом длинном платье и фартуке. Артистка хлопочет по дому: накрывает на стол и выглядит при этом очень радостной.

На ауызашар Ерке приготовила горячее блюдо, которое подала в астау - деревянной посуде, а также аппетитные баурсаки и другие угощения. Теплое видео Raim сопроводил песней Куандыка Рахыма "Тәтті махаббатым" ("Моя сладкая любовь" - прим. ред.).

Отметим, что сама Ерке недавно заявила, что счастлива быть замужней женщиной, потому что сейчас все проблемы решает муж.

Напомним, в начале года Ерке Есмахан и Raim поженились по мусульманским традициям. Молодожены провели медовый месяц в Дубае. Позже Ерке Есмахан призналась, что их роман с Raim зародился еще в 2018 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016819-raim-pokazal-kak-erke-esmahan-gotovit-dlya-nego-stol-na-auyzashar-video/