"Чувства возникли с этого момента": Ерке Есмахан рассказала, как зарождался роман с Raim

Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Певица Ерке Есмахан, недавно связавшая себя узами брака с исполнителем Raim, рассказала, как начиналась их история любви. Оказалось, что молодые люди знакомы давно, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан показала первую фотографию с Raim, которая была сделана в 2018 году.

"Это фото было сделано в день нашего знакомства. Чувства возникли именно с этого момента. Мы тогда еще не подозревали, что являемся половинками единого целого, но Аллах за нас все решил", - написала Ерке в сторис Instagram.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Певица отметила, что это любовь, которая пережила интересные события и испытания.

"Если я молчала до сих пор, то артист Raim донес до вас свои чувства через свои песни. Вы прослушайте внимательнее его альбомы "02", "Шам", "4 dongelek", "Бестселлер" и другие. Мы долго плутали по дороге, которая привела нас к браку", - призналась артистка.

Напомним, в конце января этого года 38-летняя Ерке Есмахан и 26-летний Raim заключили брак по мусульманским традициям. После заключения "неке" Raim обратился в соцсетях с просьбой прекратить хейт в их адрес.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2008836-chuvstva-voznikli-s-etogo-momenta-erke-esmahan-rasskazala-kak-zarozhdalsya-roman-s-raim/