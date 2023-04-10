"Сейчас все решает муж": Ерке Есмахан призналась, что счастлива быть замужней женщиной

Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан рассказала своим подписчикам в Instagram, что изменилось в ее жизни после замужества. Артистка отметила, что счастлива, передает NUR.KZ.

Певица поинтересовалась, легко ли проходит пост у ее читателей, и поделилась своими чувствами.

"Как классно быть замужем. Раньше я бегала, как будто чего-то не успею, зарабатывала, была кормильцем в семье. Сейчас все решает муж. Слава Аллаху. Теперь я еще больше нежусь и даже в Инстаграм перестала выходить", - отметила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, в начале года Ерке Есмахан и Raim поженились по мусульманским традициям. Молодожены провели медовый месяц в Дубае. Позже Ерке Есмахан призналась, что их роман с Raim зародился еще в 2018 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016113-seychas-vse-reshaet-muzh-erke-esmahan-priznalas-chto-schastliva-byt-zamuzhney-zhenschinoy/