"Весь в маму": Гульнара Сильбаева умилила фанатов фотографиями маленького сына

Гульнара Сильбаева с сыном. Кадр видео: instagram.com/naarah_s

Казахстанская актриса и юмористка Гульнара Сильбаева показала подросшего сына Зейна своим подписчикам в Instagram. Пользователи Казнета отметили, что малыш, очаровавший их, очень похож на свою маму, передает NUR.KZ.

Напомним, в октябре 2021 года Гульнара Сильбаева рассказала о рождении сына. После артистка написала письмо новорожденному малышу.

Она объяснила, почему назвала его Зейном. В сентябре прошлого года артистка и ее муж устроили праздник в честь первого дня рождения сына.

На страничке Гульнары появились фотографии ее подросшего мальчика.

"Что общего между песней Дельфина "387" и фильмом "Все везде и сразу"? Ответ на фото. Если бы у нас была армия фанатов, в комментах они бы рассуждали о том, что же мы имели в виду, например", - отметила она.

"Хорошенький такой Зейн. Весь в маму. Пусть растет большим, крепким и умным джигитом! И чтобы папа с мамой всегда были рядом", "Зейн - наша любовь, благодарю вас за такую радость и вкусняшку", "Все-таки мы, казахи, очень верим в приметы", "Из фильма "Все везде и сразу" глаз на лбу у Зейна прямо как у Мишель Йео в трейлере фильма. Из песни Дельфина тут концепция близости членов семьи. Полагаю, как-то так", "О, божечки! Тут все фанаты Зейна собрались", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2016791-ves-v-mamu-gulnara-silbaeva-umilila-fanatov-fotografiyami-malenkogo-syna/