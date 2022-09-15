Гульнара Сильбаева устроила праздник в честь годовщины сына (видео)

Гульнара Сильбаева с сыном. Кадр видео: instagram.com/naarah_s

Казахстанская актриса и юмористка Гульнара Сильбаева устроила праздник в честь годовщины сына Зейна. Она поделилась с подписчиками кадрами с торжества, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Гульнара показала видео с застолья, на которое собрались близкие и друзья семьи.

"Как быстро летит время! Нашему сыну уже год. Зейн, мы счастливы узнавать тебя все больше с каждым днем. Ты невероятно крутой человек: красивый, умный, добрый, талантливый, интеллигентный, юморной, любознательный, рисковый, но аккуратный малыш. Будь счастлив, мы рядом! Мы тебя любим! God bless you!

Благодарим всех родных, друзей! Мы счастливы, что вы у нас есть. И что мы есть друг у друга. Вселенная, творим дальше", - написала актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987912-gulnara-silbaeva-ustroila-prazdnik-v-chest-pervoy-godovschiny-syna-video/