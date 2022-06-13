Актриса Гульнара Сильбаева объяснила, почему назвала сына Зейном

Гульнара Сильбаева. Фото: instagram.com/naarah_s

Казахстанская актриса и юмористка Гульнара Сильбаева объяснила, почему назвала своего сына Зейном и что значит это имя. Она также рассказала, какие варианты имен еще рассматривала, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц спросила Гульнару в Instagram, как она выбрала имя для сына.

Напомним, сын актрисы появился на свет на два месяца раньше ожидаемого срока.

"Во время беременности мы рассматривали разные имена. Тау, Адам ("человек" с казахского, хотелось почувствовать себя Богом, шучу). Мой совет: не говорите родным имя заранее, точно найдется кто-то, кто скажет, что ему имя не нравится. Короче, к моменту родов у нас имени не было, мы были уверены, что у нас еще два месяца впереди и мы точно что-нибудь придумаем.

Но вот я родила. Зейн (пока еще не Зейн) в реанимации. Наш папа занимается экстренным обустройством дома, я лежу и думаю варианты имен. Хотелось что-то наше, но с международным звучанием и множественными крутыми значениями", - вспоминает Сильбаева.

По словам КВНщицы, в итоге выбрать имя для ребенка ей помогла, сама того не ожидая, соседка по палате.

"Со мной в палате лежит Жанна, которая говорит, что их сына теперь зовут Абунасыр (в честь Аль-Фараби), и я как-то одномоментно вспоминаю Зейна Малика (красавчик из One Direction и на тот момент муж Джиджи Хадид) и то, что мы с мужем познакомились у нашего друга дома на пересечении улиц Аль-Фараби и Шашкина. А Шашкина зовут Зейн!

Начала читать значения имени и влюбилась! Поделилась с мужем, ему тоже понравилось очень, и он одобрил. И потом мы долгое время никому не говорили имя, даже бабушкам-дедушкам", - рассказала Гульнара.

Сын Гульнары Сильбаевой. Фото: instagram.com/naarah_s

Она также показала подписчикам, что значит имя Зейн у разных народов.

Story Гульнары Сильбаевой. Скрин: instagram.com/naarah_s

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973818-kvn-schitsa-gulnara-silbaeva-obyasnila-pochemu-nazvala-syna-zeynom/