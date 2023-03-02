"Я не была официально замужем": Айжулдыз Адайбекова рассказала о распавшемся браке (видео)

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова стала гостьей программы "MOM'sкий әңгіме". Она рассказала, что не препятствует встречам бывшего мужа с сыном, а также с уважением и благодарностью относится к его родителям.

Айжулдыз ответила на вопрос, какая она мама. Почти два года назад она родила сына Назара. Ее мама - актриса и певица Жанар Айжанова - устроила пышную выписку из роддома для внука.

"Я иногда мама, иногда ребенок, иногда мудрец. Я переменчивая. Но одно я скажу точно, я та мать, которая поддержит своего ребенка в любой ситуации. Я мать, которая даст свободу сыну. Я мать, которая уважает и любит своего ребенка", - призналась она.

В диалоге вновь была затронута тема развода Айжулдыз с мужем. Она не раз уже говорила, что не считает развод ошибкой, а воспринимает как веление судьбы.

"У меня не было развода. Я не была официально замужем, потому что были люди, которые были против этого. Не буду об этом говорить. Если честно, этот период я пережила легко. Не могу сказать, что были большие трудности. Я просто воспринимаю вещи такими, какие они есть.

Я очень эгоистичный человек. Я себя так сильно люблю. В этой ситуации я много работала с психологами, у меня были духовные учителя, которым я без стеснения рассказывала о своих переживаниях. Они делились своей практикой, показывали, как надо делать медитации, общаться с ребенком.

И у меня есть такая привычка. Я ежемесячно хожу к мулле, очищаюсь. Ничего лучше веры в Бога, чтения Корана не очистит твое сердце.

Когда ребенку исполнился почти год, я написала мужу сообщение и предложила встретиться, увидеть ребенка. Мы помирились, как-то все нормально", - рассказала она.

Айжулдыз поведала, что сейчас у нее нет обид на бывшего супруга.

"Я не запрещаю ему встречаться с ребенком. Может увидеть сына, когда захочет, погулять с ним, когда захочет. Я также в хороших отношениях с его родителями. Спасибо им, они дарят подарки ребенку, не забывают о внуке, это тоже классно.

Я считаю, что ребенка нельзя оторвать от его корней, ведь завтра, когда он вырастет, он может сказать: "Мама, почему ты не давала мне видеться с папой?". Поэтому я отношусь к этому спокойно. Конечно, у меня есть своя личная жизнь и у него есть своя. Но Назар должен знать, что я его мама, а он - папа", - отметила актриса.

Напомним, весной 2021 Айжулдыз Адайбекова сообщила о разводе с мужем. Она рассказала, что свекровь захотела другую келин, когда Айжулдыз была беременна. Позже молодая актриса простила бывшего мужа и пожелала ему удачи во всем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2011497-ya-ne-byla-ofitsialno-zamuzhem-ayzhuldyz-adaybekova-rasskazala-o-raspavshemsya-brake-video/