"Развод - это не ошибка": Айжулдыз Адайбекова о расставании с мужем (видео)

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова стала гостьей программы TALK LIKE. Девушка ответила на вопросы ведущего Амана Тасыгана, признавшись, что свой развод не считает ошибкой.

Интервью Айжулдыз Адайбековой вышло на официальном YouTube-канале Амана Тасыгана. Актриса ответила на вопрос о своем разводе.

"Развод - это не ошибка. Потому что я живу так, как предписано мне судьбой. Сейчас с подобной ситуацией сталкиваются многие девушки. В этом никто не виноват.

Это судьба двух людей, потому что у Всевышнего свои планы на тебя. И это надо принять. Если у меня что-то есть, я благодарна, а если нет, то тоже стараюсь отнестись с благодарностью", - ответила она.

Аман Тасыган спросил, что Айжулдыз сказала бы людям, которые в данный момент думают, развестись им или нет.

"Если бы мне дали такой шанс, ведь по сути я не имею право вмешиваться, то я бы сказала, чтобы они подумали тысячу раз, прежде чем принять решение. Потому что развестись можно за секунды. Это может быть сделано на эмоциях.

Ну а с другой стороны, если не хочет человек, то и принуждать никого не стоит. Все зависит от ситуации. Если ваш брак на сто процентов не имеет будущего, лучше разойтись в две стороны, чем терпеть", - заявила она.

Однако молодая мама не ответила на вопрос, на чем основывалось ее решение о разводе.

"Я не хочу обсуждать свою жизнь. Самое главное, что я поняла, личная жизнь не должна стать хайпом, она должна оставаться в тишине. Один раз я уже обожглась, показав ее, во второй раз я не хочу совершать эту ошибку. Это даже не ошибка, а опыт", - призналась Айжулдыз.

Напомним, весной прошлого года Айжулдыз Адайбекова сообщила о разводе с мужем. Она рассказала, что свекровь захотела другую келин, когда Айжулдыз была беременна. Позже молодая актриса, ставшая мамой, простила бывшего мужа и пожелала ему удачи во всем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001372-razvod-eto-ne-oshibka-ayzhuldyz-adaybekova-o-rasstavanii-s-muzhem-video/