"С плеч упал груз": Ерке Есмахан рассказала, что изменилось в ее жизни после совершения "неке"

Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Певица Ерке Есмахан вместе с мужем отправилась на отдых в Дубай. Артистка рада, что теперь им не приходится прятаться от людских глаз, как раньше, когда они скрывали свой роман, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан рассказала, что сейчас очень счастлива.

"Хочу сказать спасибо всем, кто следил за нашим романом и обнародовал его. Как бы то ни было, это обернулось для нас благом и принесло счастье.

С наших плеч упал груз и сейчас мы прекрасно живем. И перед Аллахом, и перед людьми вольны. Слава Всевышнему", - написала Ерке.

Она отметила, что они с мужем решили отдохнуть в Дубае.

"Сегодня в 5 утра мы приехали в аэропорт, держась за руки. Нас радушно встретили, поздравили. А раньше мы боялись, что нас кто-нибудь увидит вместе, приезжали порознь и ходили врозь. Вспоминаю это и радуюсь, что все изменилось", - призналась она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, Ерке Есмахан и Raim совершили обряд "неке". Певица, которая старше своего избранника на 12 лет, рассказала, как приняли ее родители мужа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006899-s-plech-upal-gruz-erke-esmahan-rasskazala-chto-izmenilos-v-ee-zhizni-posle-soversheniya-neke/