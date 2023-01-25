"Называют меня дочкой": Ерке Есмахан рассказала, как приняли ее родители мужа (видео)

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Певица Ерке Есмахан впервые вышла на связь со своими подписчиками в соцсети после заключения брака по мусульманским традициям. Ерке рассказала, как изменилась ее жизнь и показала кадры с мужем, передает NUR.KZ.

Напомним, недавно Ерке Есмахан и Raim совершили обряд "неке" в одной из мечетей Уральска. Артист сделал обращение в Сети с просьбой остановить хейт в их адрес.

Ерке рассказала подписчикам, что какое-то время они погостили в Уральске, а после вернулись в Алматы. Она отметила, что родители Raim встретили ее тепло и радушно.

"Еще не слышала, чтобы меня называли келин. Родители мужа называют меня дочкой, а также ласково - Еркежан. Однажды вечером в Уральске, когда смотрели телевизор, свекор сделал мне сюрприз и подарил корзину цветов. Я была так рада", - рассказала Ерке.

Она также призналась, что попросила на махр.

"В доме мужа есть табун лошадей. Я попросила себе белого скакуна", - отметила она.

Ерке также спросили, принял ли ее сын нового члена семьи.

"Они знакомы уже несколько лет. Сейчас так вообще у них особая любовь. Слава Всевышнему. Муслим счастлив", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006679-nazyvayut-menya-dochkoy-erke-esmahan-rasskazala-kak-prinyali-ee-roditeli-muzha-video/