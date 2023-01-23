"Не сможем лишиться любви": взявший в жены Ерке Есмахан Raim сделал обращение в Сети

Ерке Есмахан и Raim. Скриншот: instagram.com/gulnur_mamasaripova

Казахстанский исполнитель Raim, недавно совершивший обряд "неке" с певицей Ерке Есмахан, обратился к казахстанцам в соцсетях. Он признался, что они с женой устали от хейта, с которым столкнулись из-за своего романа, передает NUR.KZ.

Напомним, исполнитель хита "Самая вышка" Raim опубликовал романтическое фото с Ерке Есмахан, что вызвало бурную реакцию в Казнете.

Ерке сразу после этого поделилась снимком страстного поцелуя с мужчиной на фоне Эйфелевой башни, отметив аккаунт певца Raim. Она призналась в романе с молодым певцом, которого старше на 12 лет.

В минувшие выходные Raim и Ерке заключили брак по мусульманским традициям. Певица рассказала, что обряд "неке" проходил в одной из мечетей Уральска.

Сторис Raim. Скрин: instagram.com/raimusican

Raim сделал обращение в соцсетях с просьбой прекратить хейт в их адрес.

"Во-первых, по сравнению с прошлым, нынешний январь ведь радостный, не так ли? Вы, наверное, не забыли, как обагрилась кровью наша земля в прошлом году, были человеческие жертвы.

Во-вторых, у каждого человека есть свое прошлое. Почему вы так преследуете нас, будто сами идеальны. У каждого найдутся недостатки, если поискать. Не поддавайтесь слабостям.

В-третьих, будет так, как захочет Всевышний, а не человек. Мы супружеская пара. Только человек, лишенный гордости, воспитания, разума, будет сеять раздор между супругами. Не становитесь в ряды таких людей и не накликайте гнев Аллаха.

Если хотите услышать, то я скажу! Мы устали. Даже если лишимся жизни и творчества, мы поняли, что не сможем лишиться нашей любви. Просьба, остановитесь!" - написал Raim в сторис Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006327-ne-smozhem-lishitsya-lyubvi-vzyavshiy-v-zheny-erke-esmahan-raim-sdelal-obraschenie-v-seti/