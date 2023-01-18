Ерке Есмахан выложила фото страстного поцелуя с мужчиной (фото)

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан опубликовала кадр, на котором запечатлен ее поцелуй с мужчиной. При этом артистка отметила страницу музыканта Raim, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Raim поделился романтическим фото с Ерке Есмахан и вызвал бурную реакцию в Сети. Некоторые предположили, что Ерке и Raim снимают клип.

Однако вскоре после этого музыкальная исполнительница опубликовала в Stories своего Instagram черно-белый кадр, на котором запечатлен ее поцелуй с мужчиной на фоне Эйфелевой башни.

Лица парня четко не видно, но Ерке отметила страницу Raim, что дает повод предположить, что целуется певица именно с ним.

Связывают ли их романтические отношения или музыканты действительно просто снимают клип, артистка не пояснила.

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2005727-erke-esmahan-vylozhila-foto-strastnogo-potseluya-s-muzhchinoy-foto/