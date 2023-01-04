"А где жених-то?": объявившая о помолвке Волочкова отправилась на Мальдивы

Анастасия Волочкова. Фото : instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы, откуда поделилась первыми фото. Подписчики поинтересовались, почему артистка, которая недавно готовилась к свадьбе, решила отдохнуть одна, передает NUR.KZ.

Накануне балерина заявила, что вновь отправляется на Мальдивы.

"А завтра я буду уже там! В моем любимом райском месте! Мальдивы. Я туда как на дачу. Я заслужила, согласитесь?" - написала она в Instagram.

Прилетев на Мальдивы, Волочкова тут же поделилась новой фотографией. Она отметила, что ее встретили букетом белых роз.

"Ну все! Я тут! В раю! Пока нет слов передать эмоции", - прокомментировала она фото.

Внимательные подписчики поинтересовались, где же возлюбленный актрисы.

"А где жених-то?", "А где Дед Мороз?", "А любимый все оленей ищет, к свадьбе видать готовится, даже на Мальдивы не полетел!", "Свадьба скоро?" - отметили пользователи соцсети.

Напомним, недавно Волочкова объявила о помолвке с мужчиной, которого ждала всю жизнь. Балерина назвала дату и место проведения свадьбы, она призналась, что мечтает сделать торжество сказочным и пойти под венец в костюме Снегурочки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004135-a-gde-zhenih-to-obyavivshaya-o-pomolvke-volochkova-otpravilas-na-maldivy/