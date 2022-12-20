Анастасия Волочкова назвала дату и необычное место своей свадьбы, впервые показав жениха (фото)

Анастасия Волочкова с женихом. Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что дата ее свадьбы с новым избранником уже назначена. Сочетаться узами брака артистка и ее жених намерены в Лапландии, передает NUR.KZ.

Об этом Волочкова написала в своем Instagram.

"Я приняла решение, что наша свадьба с любимым дедом Морозом будет в Лапландии. После Мальдив и моего дня рождения 20-го января на следующий день вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик!" - пообещала балерина.

Подписчики Анастасии принялись иронизировать над ее словами в комментариях.

"Мальдивы - это такое боевое крещение каждого Настиного очередного деда Мороза. Не каждый выдерживает дойти до финала", "А он знает о таком решении?", "Запасаемся поп-корном. Этот сериал лютее Кардашьянов", "А любимый дед Мороз в курсе, что будет свадьба?" - посмеялись они.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова объявила о своей помолвке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002164-anastasiya-volochkova-nazvala-datu-i-neobychnoe-mesto-svoey-svadby-vpervye-pokazav-zheniha-foto/