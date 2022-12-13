"Ждала этого мужчину всю жизнь": 46-летняя Волочкова рассказала о новом романе

Анастасия Волочкова. Фото : instagram.com/volochkova_art

В жизни известной российской балерины Анастасии Волочковой наступил романтический период. Об этом она рассказала в соцсети, отметив, что ждала этого мужчину всю свою жизнь, передает NUR.KZ.

"Это любовь! Я ждала этого мужчину всю мою жизнь! Это мой Дед Мороз! Вам всем такого желаю!" - отметила счастливая Волочкова в Instagram.

Она добавила в следующей публикации, что не смогла скрыть своих эмоций, хотя не хотела афишировать отношения с новым возлюбленным.

"Вместо тысячи слов от любимого, который рядом. Я хотела скрыть мои эмоции и отношения с моим мужчиной. Но не удержалась! Это экстаз!

Я всем желаю любви и счастья! Я ведь щедро делюсь как эмоциями, так и советами. Женщины, милые, будьте такими, к ногам которых преподнесут все.

Это огромное счастье - по-настоящему любить и быть любимой! Часть этих роз в моей спальне", - написала она.

Балерина отметила что пока не может показать любимого.

"Мы и вдвоем сфотографировались в этом цветнике. Но не могу пока поделиться таким фото. Просто порадуйтесь за меня, кто может и кто желает мне добра. А я желаю вам счастья и любви!

Я радуюсь в жизни каждому цветочку! И спасибо всем, кто подарил мне по розочке в день спектакля позавчера! Просто вчера со стороны моего любимого это был поступок! И он попал в десятку!" - призналась артистка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001387-zhdala-etogo-muzhchinu-vsyu-zhizn-46-letnyaya-volochkova-rasskazala-o-novom-romane/