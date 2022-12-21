"Хочу сделать из этого сказку": Волочкова раскрыла подробности предстоящей свадьбы

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями свой предстоящей свадьбы. Артистка призналась, что в этот раз пойдет под венец в костюме Снегурочки.

Совсем недавно балерина рассказала о новом романе, заявив, что ждала этого мужчину всю свою жизнь. Немногим позже Волочкова объявила о своей помолвке, а после назвала дату и необычное место предстоящей свадьбы.

В интервью Teleprogramma.pro артистка поведала подробности свадебного торжества. Она отметила, что перед свадьбой планируется поездка на Мальдивы.

Ранее Анастасия уже говорила, что хочет устроить настоящий праздник в Лапландии. Оказалось, что молодые еще думают, будет ли свадьба в Лапландии или Устюге. Однако ясно одно - торжество пройдет с размахом.

"У нас теперь проблема: сани мы нашли, но нет оленей. Кто найдет для нас трех оленей? Они очень нужны!" - призналась артистка.

Балерина рассказала, что мечтает выйти замуж за своего избранника Дмитрия в образе Снегурочки.

"Я хочу сделать из этого сказку! Я люблю сказки, люблю приключения и хочу быть Снегурочкой на своей свадьбе", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2002485-hochu-sdelat-iz-etogo-skazku-volochkova-raskryla-podrobnosti-predstoyaschey-svadby/