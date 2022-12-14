"Вы не представляете, какой это человек": Анастасия Волочкова объявила о помолвке

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова собралась замуж - артистка рассказала, что ее избранник устроил для них тайную помолвку, передает NUR.KZ.

Накануне Волочкова рассказала о новом романе, назвав его своим "дедом Морозом". А теперь стало известно, что влюбленные решили сочетаться узами брака. Об этом Анастасия заявила в своем Instagram.

"А мы с любимым устроили вчера тайную помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье. Вы не представляете, какой это человек", - написала балерина.

Однако скептично настроенные подписчики не стали спешить поздравлять невесту, а принялись вместо этого оставлять свои ироничные комментарии.

"Как связаны платье, помолвка, салон, дед Мороз, голые ноги? Все перемешалось: люди, кони!", "Правильно говорят: горбатого могила исправит. Уверен, лет через 20 зайти в "инсту" посмотреть на Волочкову, а там шпагат и венчание с очередным", "Давненько, давненько не было этого цирка", - съязвили они.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001538-vy-ne-predstavlyaete-kakoy-eto-chelovek-anastasiya-volochkova-obyavila-o-pomolvke/