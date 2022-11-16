21 год вместе: разлученные Пугачева и Галкин признались в любви друг другу

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин, находящиеся в разных странах, нежно признались друг другу в своих чувствах. Пара отметила 21-ю годовщину отношений, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Примадонна призналась, что очень скучает по мужу, и попросила его приехать хотя бы на день.

"Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек", - попросила Пугачева.

Максим Галкин, который еще накануне выкладывал видео своего концерта в Литве, написал ответное признание жене.

"21 год вместе - люблю тебя, Алла, сегодня, как и в первый год, и еще немного больше", - заявил юморист.

Напомним, ранее Алла Пугачева рассказала, куда уехала из России. Незадолго до этого артистка попросила власти России признать ее "иноагентом" из солидарности с Галкиным, которому присвоили этот статус 16 сентября.

Позже артистка написала пост, после которого общество "Ветераны России", по сообщениям СМИ, попросили проверить Аллу Пугачеву на предмет дискредитации ВС России и оскорбления в Сети неопределенного круга лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997331-21-god-vmeste-razluchennye-pugacheva-i-galkin-priznalis-v-lyubvi-drug-drugu/