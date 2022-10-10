"Я счастлива!": Алла Пугачева рассказала, куда уехала из России

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева рассказала о том, что находится в Израиле. Примадонна также поблагодарила своих фанатов за оказанную ей поддержку, передает NUR.KZ.

Ранее СМИ сообщили об отъезде Аллы Пугачевой в Израиль. Незадолго до этого артистка попросила власти России признать ее "иноагентом" из солидарности с Галкиным, которому присвоили этот статус 16 сентября.

Позже артистка написала пост, после которого общество "Ветераны России", по сообщениям СМИ, попросили проверить Аллу Пугачеву на предмет дискредитации ВС России и оскорбления в Сети неопределенного круга лиц.

В своем Instagram звезда опубликовала новый пост, в котором выразила благодарность тем, кто поддержал ее, и рассказала, где находится.

"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива!" - написала Алла Борисовна.

"Счастья и мира вам", "Самая невероятная! Очень любим вас", "Будьте всегда счастливы, Алла. Спасибо вам за все", "Никогда бы не подумал, что так буду топить за Аллу Борисовну. Интересные времена мы переживаем", - прокомментировали поклонники Примадонны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991922-ya-schastliva-alla-pugacheva-rasskazala-kuda-uehala-iz-rossii/