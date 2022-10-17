Байзакова рассказала о планах на второго ребенка и местожительстве трехлетнего сына

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса и блогерша Айжан Байзакова рассказала об отношении своего жениха к ее татуировкам, а также затронула тему второго ребенка и местожительстве своего маленького сына, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались у Айжан, когда он планирует родить второго ребенка.

"Когда Бог даст. Спросила Алана, готов ли он к братишке и сестренке. Сказал, что готов", - рассказала Байзакова.

Актриса отметила, что намерена и после замужества заниматься своим блогом в соцсетях.

"Если муж разрешит... шучу. Конечно, буду, это мое хобби в первую очередь. У меня не будет сил материть вас и ругаться. Потому что я буду учиться готовить пироги. Шучу или не шучу. Поэтому контент будет добрее", - прокомментировала инстадива.

Блогерша дала понять, что ее будущий супруг не будет контролировать ее во всем.

"Вы что-то все такие вопросы задаете, как будто меня в плен берут, а не замуж. Меня полюбили с татуировками и такой, какая я есть", - заявила Айжан.

Айжан Байзакова и ее сын. Фото: instagram.com/bayzakova

Байзакову также возмутили вопросы о том, принял ли ее жених ее сына.

"Нет, попросил ребенка обратно вернуть туда, откуда вышел. Ужас, вы что, какая мать будет с человеком, который не любит ее ребенка? Они, наоборот, вдвоем против меня в доме. Вот даже сейчас слышу, как Алан на меня жалуется и говорит, какая я злая мама", - посмеялась актриса.

Подписчики также спросили, будет ли жить Алан с мамой и отчимом.

"Если будет хорошо себя вести, хахаха. Ну конечно. Ужас. Кто вам вбил такие комплексы? Почему не должны принимать вашего ребенка и еще, чтобы он жил в другом месте? У него своя комната, моя мама отводит его в сад, а так он с нами", - пояснила Айжан.

Сын Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992982-bayzakova-rasskazala-o-planah-na-vtorogo-rebenka-i-mestozhitelstve-trehletnego-syna/