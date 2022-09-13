"Мы с ним очень похожи": Байзакова помирилась со своим отцом, отсидевшим срок в тюрьме

Айжан Байзакова. Кадр: https://www.instagram.com/bayzakova/

Актриса Айжан Байзакова рассказала, как помирилась со своим отцом, с которым прекратила общение после того, как тот вышел из тюрьмы. Инстадива заявила, что в отношениях с родителем берет на себя роль человека, который будет уступать, передает NUR.KZ.

Ранее Байзакова рассказала о своем отце, который побывал в тюрьме и с которым она долгое время не общалась.

В своем Instagram блогерша заявила, что наладила общение с родителем.

"В общем, вчера состоялась встреча с папой спустя полтора года. Я очень сильно переживала, попросила Алихана быть рядом, потому что не знала, как это закончится. У нас с папой похожий характер, поэтому, наверное, нам всегда было сложно находить "коннект". Они пришли, я сразу подошла, обняла его, попросила прощения, сказала, что я не хочу обсуждать ничего из того, что было. Я хочу начать все заново, хочу искренне попросить прощения.

Сначала, конечно, папе было тяжело, мы вместе поплакали. Ну, на то и есть родители. Если у кого-то сейчас есть непонятки, не бойтесь просить прощения. Все, мы помирились. Мой груз с плеч... И мне сразу стало так легко на душе, я знаю, что и папе стало легче. Несмотря на то, что случилось, главное, что мы смогли простить друг друга. Теперь мы общаемся. Вот. Порадуйтесь за меня", - озвучила произошедшее Айжан.

Она также рассказала о словах своего брата.

"И самый прикол, короче, папа говорит: "Ты вот такая эмоциональная, у тебя такой вот сложный характер". И Алихан говорит: "Так она в вас, ваша копия, такая же, как и вы". И это реально, мы с ним очень похожи. И всегда родным людям с одинаковым характером сложно, кому-то нужно уступать. И роль человека, который будет уступать, беру я", - высказалась Байзакова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987546-my-s-nim-ochen-pohozhi-bayzakova-pomirilas-so-svoim-ottsom-otsidevshim-srok-v-tyurme/