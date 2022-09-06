"На папу похож": фото 16-летнего сына Юрия Шатунова показал экс-директор певца

Юрий Шатунов с сыном. Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

Экс-директор Юрия Шатунова опубликовал в аккаунте певца его фото с сыном. Аркадий Кудряшов поздравил юношу с 16-летием, а фанаты отметили, как Дэннис похож на своего знаменитого отца, передает NUR.KZ.

"Дэннису Шатунову сегодня 16 лет. Наилучшие пожелания и поздравления! Семейное фото из архива. Январь 2022", - говорится в публикации на странице покойного артиста.

Поклонники Юрия Шатунова обрадовались, увидев его возмужавшего сына.

"Спасибо за эксклюзивное фото, как долго ждали этой встречи, Дэннис, гордость папы и опора семьи, пусть у вас все будет хорошо", "Как похож на Юру. Смотрите ямочка, глаза", "Папины ямочки достались сыну", "С днем рождения. Как у Юры глаза светятся!", "Папин сын, глаза, ямочки. Пусть жизненный путь будет легким", - прокомментировали снимок пользователи соцсети.

Напомним, советского и российского певца Юрия Шатунова не стало 23 июня. Артисту было 48 лет. Юрий умер от обширного инфаркта. Последние минуты его жизни попали на видео.

Скорбь о безвременно ушедшем певце высказали не только его российские коллеги, но и казахстанские звезды.

Тело певца кремировали. Половину его праха захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, а вторую отправили за границу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986327-na-papu-pohozh-foto-16-letnego-syna-yuriya-shatunova-pokazal-eks-direktor-pevtsa/