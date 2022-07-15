Мальдивы, ОАЭ, Турция, Европа: где отдыхали казахстанские звезды в этом году
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Многие казахстанские знаменитости - большие любительницы путешествий, которые стараются почаще выкраивать время для отдыха за границей. Представляем подборку фотографий с отдыха отечественных звезд в этом году.
Say Mo отправилась в минувшем июне в Египет, откуда сразу принялась демонстрировать свое тело в разных купальниках.
Дильназ Ахмадиева предпочла этой весной Дубай. Ее поклонники тоже получили удовольствие лицезреть певицу в бикини.
Айару Бакытбек решила отправиться в Европу, где посетила сразу несколько стран, в том числе Турцию, Париж, Бельгию, Грецию.
Асель Садвакасова тоже решила провести время в Париже.
А до этого актриса долгое время прожила на Бали.
Жулдыз Абдукаримова вместе с мужем познакомилась с Черногорией.
Динара Сатжан в начале июля делилась с подписчиками фотографиями из ОАЭ.
Супермамасита с семьей посетила недавно Мальдивы.
Мадлен открыла для себя турецкую Каппадокию и осталась в восторге от нее.
А до этого она отправилась в путешествие в ОАЭ.
Еще ранее были Мальдивы - любовь к путешествиям у Мадины Мамадалиевой огромна.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978678-maldivy-oae-turtsiya-evropa-gde-otdyhali-kazahstanskie-zvezdy-v-etom-godu/