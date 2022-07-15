Мальдивы, ОАЭ, Турция, Европа: где отдыхали казахстанские звезды в этом году

Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Многие казахстанские знаменитости - большие любительницы путешествий, которые стараются почаще выкраивать время для отдыха за границей. Представляем подборку фотографий с отдыха отечественных звезд в этом году.

Say Mo отправилась в минувшем июне в Египет, откуда сразу принялась демонстрировать свое тело в разных купальниках.

Дильназ Ахмадиева предпочла этой весной Дубай. Ее поклонники тоже получили удовольствие лицезреть певицу в бикини.

Айару Бакытбек решила отправиться в Европу, где посетила сразу несколько стран, в том числе Турцию, Париж, Бельгию, Грецию.

Асель Садвакасова тоже решила провести время в Париже.

А до этого актриса долгое время прожила на Бали.

Жулдыз Абдукаримова вместе с мужем познакомилась с Черногорией.

Динара Сатжан в начале июля делилась с подписчиками фотографиями из ОАЭ.

Супермамасита с семьей посетила недавно Мальдивы.

Мадлен открыла для себя турецкую Каппадокию и осталась в восторге от нее.

А до этого она отправилась в путешествие в ОАЭ.

Еще ранее были Мальдивы - любовь к путешествиям у Мадины Мамадалиевой огромна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978678-maldivy-oae-turtsiya-evropa-gde-otdyhali-kazahstanskie-zvezdy-v-etom-godu/