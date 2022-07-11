"Понимаю людей, которые называют меня эскортницей": Мадлен похвасталась своими путешествиями (видео)

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Блогерша Мадина Мамадалиева заявила, что понимает людей, называющих ее эскортницей. Она озвучила шутку по этому поводу, а также призналась, что хочет себе небольшой личный самолет, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Мадлен показала, как собирается отправиться в Каппадокию, куда давно хотела попасть. Она также призналась, что хочет личный самолет.

"Хочу себе маленький розовый джетик. Ну или пусть у мужа будет, тоже ок. Разово со стариком полетать не хочу, вдруг откинется еще в небе", - высказалась блогерша.

Story Мадлен. Скрин: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Мадина похвасталась перед пользователями соцсети, что это ее "миллионный вылет".

"Я за один месяц столько объездила разных стран! Я понимаю людей, у которых это вызывает зависть. Я понимаю людей, которые называют меня эскортницей. Но, ребят, это не заработок - скорее, это просто хобби, дополнительный заработок. А мы летим в Каппадокию", - заявила, смеясь, Мадлен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1977926-ponimayu-lyudey-kotorye-nazyvayut-menya-eskortnitsey-madlen-pohvastalas-svoimi-puteshestviyami-video/