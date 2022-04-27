"Это самая идеальная фигура": 41-летняя Дильназ Ахмадиева покрасовалась в бикини на пляже ОАЭ

Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Певица Дильназ Ахмадиева, отдыхающая в Дубае, решила покрасоваться перед фанатами в открытом купальнике. Поклонники заявили, что артистка может затмить собой любую 18-летнюю девушку, передает NUR.KZ.

Кадром из жаркой страны, сделанным на пляже, музыкальная исполнительница поделилась в Instagram. На фото артистка позирует в ярком купальнике без бретелей, который подчеркивает изгибы ее статной фигуры.

"Как же тут красиво", - написала Дильназ.

Пользователи соцсети оценили снимок по достоинству и отметили, что звезда выглядит намного моложе своего возраста.

"Вы с каждым годом выглядите все лучше и лучше", "Боже, какие ноги красивые", "Вау! Красотка, фигура - шик", "Ну зачем вы так. Моя душа осталась там", "Это самая идеальная фигура", "Как девочка 20-летняя", "Любой 18-летней фору дадите", "Дильназ, вы очень красивая и мудрая женщина", "С годами только молодеете, красавица", "Ну как не глазеть, фигура - огонь", - не смогли сдержать восторга поклонники певицы.

Кроме того, Дильназ выложила селфи с необычной прической.

"Чужой" или хищник", - пошутила она.

"Опасная какая", "Хищница", "Децл", "Охо себе взгляд", "Калипсо из фильма "Пираты Карибского моря", "Чужая хищница в прайде", - прокомментировали ее образ подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1966946-eto-samaya-idealnaya-figura-41-letnyaya-dilnaz-ahmadieva-pokrasovalas-v-bikini-na-plyazhe-oae/