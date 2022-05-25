"Чтоб я так жила": улетевшая на отдых Мадлен в нескромном купальнике вызвала зависть фанатов (фото)

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Блогерша Мадина Мамадалиева совсем недавно вернулась с Мальдив, но вновь решила полететь к морю. На этот раз Мадлен выбрала для отдыха ОАЭ. Ее пост с фотографиями в обнажившем грудь купальнике расколол подписчиков на два лагеря, передает NUR.KZ.

После возращения блогерши с Мальдив, где она публиковала свои сексуальные снимки, не прошло и месяца. А теперь в ее Instagram появились горячие фото из Дубая, дразнящие вездесущих "уятменов".

"Я на своем месте!" - заявила звезда соцсетей.

Подруга Мадины Айжан Байзакова в ответ назвала ее "бомбой". Остальные пользователи соцсети тоже не остались в стороне.

"Шикарное тело", "Это что за солнышко освещает мой мир?", "Ядерная бомба, как всегда, шикарная", "Красотка. Отличного отдыха!", "Любовь моя", "Какая вы красотка", - восхитились они.

Другие также прокомментировали частые путешествия Мадлен по миру.

"Если Мадина возле Бурж-аль-Араба, значит ситуация в мире стабилизировалась!", "Ты опять отдыхаешь?", "Чтобы я так же прекрасно жила в свое удовольствие", - написали поклонники.

Некоторые же не смогли сдержать своих претензий.

"Для вас поехать в Дубай - это достижение?" - спросила одна из подписчиц.

Мадина решила ей ответить.

"Нет, это обыденное", - высказалась она.

Еще одному из пользователей соцсети не понравилась поза Мадлен на фото, он заявил, что ее "ноги как-то не очень поставлены".

"Какая разница, как поставлены ноги, если эти ноги в Дубае", - заявила в ответ инстадива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970921-chtob-ya-tak-zhila-uletevshaya-na-otdyh-madlen-v-neskromnom-kupalnike-vyzvala-zavist-fanatov-foto/