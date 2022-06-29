"Какая эротика": отдыхающая в Египте Say Mo показала свое тело в купальниках (фото)

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo отправилась отдыхать на побережье Египта, откуда принялась демонстрировать свои пляжные наряды. Артистка также выложила кадры, на которых играет в водное поло в бассейне, передает NUR.KZ.

Горячими кадрами Молдир поделилась со своими подписчиками в Instagram. На них музыкальная исполнительница занимается водным поло с мужчинами.

В какой-то момент Say Mo почти оказалась в объятьях одного из них.

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

В путешествие знаменитость взяла сразу несколько купальников, которые принялась с удовольствием демонстрировать поклонникам. Некоторые бикини пришлись не по вкусу "уятменам".

"Ты не казашка? Где "уят"?", "Лучше уж голой тогда ходи", - возмутились хейтеры.

Однако многим поклонникам снимки и видео Say Mo понравились.

"Какая эротика", "Как же я ее обожаю", "Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что это видео - огонь", "Вы великолепная", "Мне очень нравится твоя фигура", "Очень сексуальная и красивая", "Я обожаю людей, которые делают то, что хотят. Мы живем один раз. Нужно жить так, чтобы потом ни о чем не жалеть. А то как-нибудь в старости осознаешь, что ты за все это время мало что сделал. А ведь столько возможностей!" - прокомментировали ее кадры фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976107-kakaya-erotika-otdyhayuschaya-v-egipte-say-mo-pokazala-svoe-telo-v-kupalnikah-foto/