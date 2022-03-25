"Дома я папа и мама": Динара Кырыкбаева рассказала, как одна воспитывает детей

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская певица Динара Кырыкбаева ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Она рассказала, чем увлекалась в детстве и какой мамой старается быть для своих детей, которых воспитывает одна, передает NUR.KZ.

Подписчики в Instagram всегда говорят, что Динара дает им мощную мотивацию. Ведь она успевает все - развиваться, воспитывать троих детей, заниматься творчеством и спортом.

Один из фанатов отметил, что очень уважает Динару, поскольку считает ее очень заботливой мамой. Актриса выразила свою благодарность и призналась, что строга с детьми.

"А вообще, я суперстрогая мама. Дома я папа и мама. Так что 50 на 50. Это со стороны я кажусь доброй", - ответила Динара.

Отметим, что в 2020 году Динара объявила о разводе с супругом. Позже она рассказала, как жила в браке. Она не раз отмечала, что не сожалеет о прошлом, семья является ее сильнейшей мотивацией в жизни.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Хрупкая Динара занимается боксом. Ее спросили, стоит и отдавать девочек на бокс для самообороны.

"Своих девочек не отдала бы! Подрастут - сами решат. Просто не женский спорт. В детстве я ходила на танцы, рисование, пение, фортепиано. И конечно же, на большой теннис. Теннис для меня топчик! Очень красивый спорт. Я снова хочу возобновить тренировки. А пока на боксе я кайфую", - рассказала Динара.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Кадр из видео: instagram.com/kyrykbayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1962048-doma-ya-papa-i-mama-dinara-kyrykbaeva-rasskazala-kak-odna-vospityvaet-detey/