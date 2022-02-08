"Я очень решительная": Динара Кырыкбаева высказалась о разводе и межнациональном браке

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Певица Динара Кырыкбаева пообщалась со своими подписчиками в соцсети. Артистка ответила на вопросы личного характера и вновь вспомнила о своем разводе, передает NUR.KZ.

Динару Кырыкбаеву спросили, вышла бы она замуж за человека другой национальности. Артистка отметила, что не исключает такой вариант.

"Я думаю, да, потому что если тебе с человеком комфортно, если ты его любишь, он тебе нравится, у тебя есть на самом деле чувства, то я думаю, что национальность вообще не имеет значения", - призналась она.

В этот раз фанаты вновь коснулись темы ее развода и попросили совета, как пережить расставание с мужем.

Ранее Динара уже рассказывала, что развелась 2, 5 года назад. И это было ее осознанное решение, о котором она не сожалеет. Тем не менее артистка считает, что если можно сохранить брак, то лучше не разводиться.

"Это, наверное, самый популярный вопрос, потому что в день его задают мне 10-15 девочек. Девчонки, я в этом деле вообще не советчик, потому что каждый проживает свою жизнь, свою судьбу сам.

Почему у меня так получилось, потому что я очень решительная. Я решила уйти, я так и сделала. Я думала, что так будет лучше для меня и для моих детей. Вывод делайте сами", - рассказала певица.

Ранее Динара Кырыкбаева рассказала, какое качество ценит в мужчине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1955145-ya-ochen-reshitelnaya-dinara-kyrykbaeva-vyskazalas-o-razvode-i-mezhnatsionalnom-brake/