"Чувствовала себя одинокой": Динара Кырыкбаева рассказала о своем распавшемся браке

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская певица Динара Кырыкбаева призналась, что в настоящее время счастлива. Артистка заявила, что была одинока в браке и сейчас не общается с отцом своих детей, передает NUR.KZ.

В декабре 2020 года Динара Кырыкбаева объявила о разводе с мужем. О том, что они с супругом расстались, артистка не рассказывала почти год. Недавно она заявила, что не жалеет о том, что развелась, тем не менее она считает, что если можно сохранить брак, то лучше не разрушать семью.

В этот раз подписчики вновь завели разговор на эту серьезную тему. Одна из подписчиц призналась, что после развода ее одолевает чувство неполноценности. Актриса на своем примере попыталась убедить, что не стоит унывать.

"Сейчас я счастлива. В браке было нехорошо. Я чувствовала себя одинокой. Знаю и верю, Аллах не оставит никого в одиночестве. Не впускайте такие мысли в свою светлую голову. Благодарите Всевышнего за все, что имеете. И лично я вам желаю счастья", - написала она.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Пользователи соцсети поинтересовались, почему артистка так долго тянула с разводом, если была несчастной в браке.

"Я была в браке 4,5 года. Я всегда говорю, что очень благодарна ему за детей. Но вот жила же - дети, быт, семья", - призналась Динара.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Мама троих детей также рассказала, что сейчас не поддерживает отношений с бывшим мужем. На вопрос, участвует ли отец в воспитании малышей, она ответила отрицательно.

"Нет. Только я и мои родители. Я до этого писала, что мы не общаемся с ними", - заявила она.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1968144-chuvstvovala-sebya-odinokoy-dinara-kyrykbaeva-rasskazala-o-svoem-raspavshemsya-brake/