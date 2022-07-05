"У меня сложный характер": Динара Кырыкбаева рассказала фанатам о себе
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Казахстанская певица Динара Кырыкбаева вновь ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Динара рассказала о своем характере и личной жизни, передает NUR.KZ.
У Динары спросили, сложный ли у нее характер, как говорят некоторые.
"Да, говорят правду. У меня сложный характер!" - призналась артистка своим подписчикам в Instagram.
Динара уже рассказывала, что она очень решительная. Она говорила также, что ей приходится быть мамой и папой своим детям. Семья является главным мотиватором в жизни певицы.
Подписчики вновь поинтересовались, есть ли молодой человек у Динары.
"У меня есть человек среднего возраста", - отшутилась она.
Ранее артистка не раз говорила, что ее сердце свободно и парня у нее нет. Однако неугомонные фанаты неустанно поднимают эту тему.
Напомним, в конце 2020 года Динара Кырыкбаева рассказала о том, что развелась с мужем. Сейчас артистка одна воспитывает троих детей и занимается творчеством.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976986-u-menya-slozhnyy-harakter-dinara-kyrykbaeva-rasskazala-fanatam-o-sebe/