"У меня сложный характер": Динара Кырыкбаева рассказала фанатам о себе

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская певица Динара Кырыкбаева вновь ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Динара рассказала о своем характере и личной жизни, передает NUR.KZ.

У Динары спросили, сложный ли у нее характер, как говорят некоторые.

"Да, говорят правду. У меня сложный характер!" - призналась артистка своим подписчикам в Instagram.

Динара уже рассказывала, что она очень решительная. Она говорила также, что ей приходится быть мамой и папой своим детям. Семья является главным мотиватором в жизни певицы.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Подписчики вновь поинтересовались, есть ли молодой человек у Динары.

"У меня есть человек среднего возраста", - отшутилась она.

Ранее артистка не раз говорила, что ее сердце свободно и парня у нее нет. Однако неугомонные фанаты неустанно поднимают эту тему.

Напомним, в конце 2020 года Динара Кырыкбаева рассказала о том, что развелась с мужем. Сейчас артистка одна воспитывает троих детей и занимается творчеством.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1976986-u-menya-slozhnyy-harakter-dinara-kyrykbaeva-rasskazala-fanatam-o-sebe/