"Безмерно счастливы": Жания Джуринская устроила гендер-пати, раскрыв пол будущего малыша (видео)

Жания Джуринская и Данияр Хизметов. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская вместе с мужем устроила гендер-пати, на котором раскрыли пол будущего малыша. Знаменитость призналась, что они безмерно счастливы, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Жания выложила кадры ответственного момента, чтобы разделить радость с подписчиками. В этот день рядом с ней были близкие друзья.

"А как думали вы? Безмерно счастливы. Еще не доходит до нашего папы", - написала актриса.

Незадолго до раскрытия пола ребенка Джуринская призналась, что хочет девочку. Ее наряд на гендер-пати также красноречиво выдавал желания будущей мамы - она выбрала розовую блузку.

Когда пару осыпали розовые конфетти, показавшие, что желание актрисы сбылось, Жания запрыгала от радости.

Друзья, коллеги и поклонники поздравили супругов с грядущим пополнением.

"Ура! Первая доча - это такое счастье! Поздравляю, жаным! Тьфу-тьфу", "Как классно. Поздравляю вас с Данияром", "Я тоже за девочку", "Жаниюша, поздравляю вас", "Классно, я была за девочку. У нас тоже девочка, она папина дочка", "Пусть растет здоровой и счастливой", - написали они.

Напомним, ранее мы писали, что Жания Джуринская объявила о долгожданной беременности. Она также показала реакцию своей мамы на новость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952205-bezmerno-schastlivy-zhaniya-dzhurinskaya-ustroila-gender-pati-raskryv-pol-buduschego-malysha-video/