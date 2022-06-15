"Рождению мальчика радуются больше": Жания Джуринская возмутилась именами Улболсын и Улдана

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Жания Джуринская возмутилась ущемлением прав женщин и тем фактом, что некоторым девочкам дают имена Улболсын и Улдана. По мнению актрисы, таких родителей мало волнует, что их дочь будет расти с ощущением ненужности, передает NUR.KZ.

Актриса, которая ожидает скорого рождения дочери, в своем Instagram подняла тему ущемления прав женщин. Она выразила негодование по поводу того, что в некоторых семьях рождению мальчика радуются больше, чем появлению на свет девочки.

"Вот честно сказать, это возмущает меня до слез. Во многих странах, в том числе в Казахстане, во многих семьях рождению мальчика радуются больше, чем рождению девочки. Я, конечно, прошу прощения, но меня действительно такие родители удивляют, которые называют своих дочерей Улпан, Улболсын, Улдана, что в переводе - "пусть будет мальчиком".

Есть поверье, что, если ты так назовешь свою дочь, то следующим родится твой наследник, мальчик. А то, что твоя дочь будет расти с ощущением, что она ненужная, что ее не ждали, мало волнует родителей", - возмутилась Жания.

Она также заявила, что выступает против любой дискриминации женщин.

"Естественно, я против домашнего насилия. Я вообще против любой несправедливости по отношению к женщинам. Буквально вчера я выставляла письма от моих подписчиц, как они мучаются от того, что их унижают, оскорбляют, их мнение ни во что не ставят", - высказалась Джуринская.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1974119-rozhdeniyu-malchika-raduyutsya-bolshe-zhaniya-dzhurinskaya-vozmutilas-imenami-ulbolsyn-i-uldana/