"Иона, Наоми, Ада": фанаты устроили "истерику" из-за предложенных Джуринской имен для дочери

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Жания Джуринская показала список женских имен, которые ей нравятся - актриса уже выбирает имя для будущей дочери. В ответ фанаты устроили "истерику" в директе знаменитости - некоторым имена показались слишком уж необычными, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Жанию в Instagram, начала ли она выбирать имя для будущей дочери - недавно актриса рассказала фанатам, что ждет девочку.

В ответ представительница шоу-бизнеса показала список женских имен, которые ей нравятся.

"Ида, Иона, Наоми, Таира, Исида, Таисия, Ада, Ида, Агния, Алиша, Тея. Основного имени здесь нет. Вчера еще ночью перебирала имена. Возможно, вам понравятся", - написала Джуринская.

Story Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

Но как оказалось, вкусы Жании поклонники не оценили, о чем поспешили сообщить ей в личных сообщениях.

"Почему такая истерия на имена, которые я предложила? Ну нравятся мне эти имена. Ну не нравятся - не давайте, я просто предложила. Истерика у меня в директе. Сами давайте своим детям обычные имена. Мне они не нравятся", - заявила актриса.

Напомним, ранее Жания Джуринская показала реакцию мамы на ее беременность. Она также поведала подписчицам, до какого состояния довела себя, желая забеременеть. Актриса посоветовала всем, имеющим проблемы с зачатием, не тратить жизнь на ожидание, а продолжать наслаждаться ею .

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952753-iona-naomi-ada-fanaty-ustroili-isteriku-iz-za-predlozhennyh-dzhurinskoy-imen-dlya-docheri/