"Много не болтают, а держат слово": Катя Сафарова рассказала, какие парни ей нравятся

Катя Сафарова. Фото: instagram.com/kat_safarova

Модель и победительница шоу "Холостяк" Катя Сафарова рассказала о том, какие мужчины ей нравятся. Она также сообщила, что вернулась в Европу, но в Россию будет приезжать по работе, передает NUR.KZ.

На вопрос, какие парни ей нравятся, модель ответила.

"Умные, воспитанные мужчины, которые берут на себя ответственность, много не болтают, а делают и держат свое слово (вообще, этот список мог быть гораздо длиннее, но начнем с этого)", - заявила Катя в сторис Instagram.

Отметим, что недавно Катя Сафарова впервые рассказала о романе с Тимати. Она призналась, что была по-настоящему счастлива.

Катя также поведала, что рэпер познакомил ее со своей семьей, но она сразу поняла, что он "не ее человек для отношений", хотя молодые люди очень хорошо проводили время вместе.

Сторис Кати Сафаровой. Скриншот: instagram.com/kat_safarova

Ранее Катя рассказывала о своем переезде в Москву из Барселоны. Модель отметила, что в Европе остались ее друзья и любимая мама. В этот раз Катя сообщила подписчикам, что вернулась в Европу, но в Россию будет приезжать.

"Я буду приезжать в Москву по работе. Но не так часто, как раньше. Жить буду в Европе", - поделилась она.

Сторис Кати Сафаровой. Скриншот: instagram.com/kat_safarova

Мы писали также, что полностью обнажившуюся для эффектной фотосессии Катю Сафарову пристыдили моралисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973392-mnogo-ne-boltayut-a-derzhat-slovo-katya-safarova-rasskazala-kakie-parni-ey-nravyatsya/