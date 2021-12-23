"Не надо было прикрываться": Катя Сафарова полностью обнажилась для фотосессии

Катя Сафарова. Фото: instagram.com/kat_safarova

Победительница "Холостяка", модель Катя Сафарова обнажилась для фотосессии и шокировала фолловеров. Многие принялись стыдить девушку, которую всегда считали скромной, передает NUR.KZ.

Однажды победительница шоу "Холостяк" Катя Сафарова уже снялась топлес и вызвала восторг фанатов. Девушка решила на этом не останавливаться и опубликовала фото в стиле ню.

Шокированные подписчики не поскупились на лестные отзывы и оставили свои реакции в виде смайликов-сердечек.

"Кто в шоке?", "Вы несравнимо интереснее, чем вещи, которых рекламируете", "Великолепно", "Вау, супер", "Бомба", - написали они.

Однако не всем понравилась такая откровенность. Нашлись даже те, кто решил отписаться от знаменитости.

"Тело да, красивое, ну зачем выставлять напоказ?", "Я разочарована в ней, я на нее подписалась только из-за скромности", "По-моему, это перебор", "Не надо было, ты что, Катерина?!", "Катя, ну зачем? Тебе это не нужно, ты и так красива", "Это дешево выглядит, Катя, убери", "Да, уже не надо было прикрываться, зачем? Все все увидели!", "Ох, будешь гореть в аду, что творится с миром, страшно", - прокомментировали блюстители нравственности.

Напомним, недавно Катю Сафарову вновь увидели в компании рэпера Тимати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948116-ne-nado-bylo-prikryvatsya-katya-safarova-polnostyu-obnazhilas-dlya-fotosessii/