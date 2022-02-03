"Год скитаний на два города": Катя Сафарова рассказала о переезде из Барселоны в Москву

Катя Сафарова. Фото: instagram.com/kat_safarova

Победительница шоу "Холостяк" Катя Сафарова рассказала о том, как решилась переехать из Испании в Россию. Девушка отметила, что теперь своим домом считает Москву, где смогла раскрыться как личность, передает NUR.KZ.

Катя Сафарова рассказала о том, как оказалась в Барселоне. Этот город она полюбила всей душой.

"Вообще-то, я девочка из Дальнего Востока (из Хабаровска). Да, я не всегда жила в тепличных условиях. Однако, когда мама развелась с моим родным отцом, мы переехали в Испанию. В Барселону, если быть точнее.

Да. Это сказочное место. И если меня спросят, есть ли на планете идеальный город, то я однозначно оставлю голос за нее", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Катя призналась, что зависит от солнца, несколько месяцев без солнечных лучей вводят ее в тоску. Однако она все же решила переехать из Барселоны в Москву, хотя решение далось ей нелегко, ведь в Испании осталась ее мама, а большинство друзей живет в Европе.

"Год скитаний на два города, две страны, две жизни. Ломки, то по одному городу, то по другому. И вот я опять в аэропорту и пора поставить финальный аккорд: я закрываю абонементы, сдаю квартиру и отказываюсь от нескольких рекламных проектов.

Я осталась здесь, в России. Надолго ли. Не знаю. Жизнь покажет. Здесь я чувствую, как реализуюсь. Моя миссия здесь раскрывается, и я проявляюсь не просто как красивая, желанная, стильная девушка, а как личность, которая нашла смысл своего воплощения, - призналась она.

Напомним, победительница "Холостяка" Катя Сафарова полностью обнажилась для фотосессии. А однажды в компании Кати вновь заметили рэпера Тимати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954358-god-skitaniy-na-dva-goroda-katya-safarova-rasskazala-o-pereezde-iz-barselony-v-moskvu/