"Все ждут драку?": Ольга Орлова рассказала об отношениях с экс-супругой мужа

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица Ольга Орлова рассказала о том, какие отношения у нее с бывшей супругой мужа. Она заявила, что прекрасно общается с ней, а также показала кадры со свадьбы дочери мужа, куда была приглашена, передает NUR.KZ.

Меньше года назад Ольга Орлова вышла замуж. Она рассказала, что у ее супруга есть взрослая дочь. Ольга присутствовала на ее свадебном торжестве. Она также ответила на вопрос, общается ли с экс-женой своего избранника.

"Я так понимаю, все ждут драку? Расходимся. Мы замечательно общаемся", - заявила артистка.

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Орлова показала романтическое видео с супругом. На свадьбе его дочери они закружились в танце под красивую песню.

"Вместо тысячи слов", - написала она.

Подписчики были очарованы и прокомментировали видео.

"Это, действительно, те слова, которые подходят к этому видео. Вы шикарная пара", "Прекрасная пара и песня в тему", "Вы с мужем очень гармонично смотритесь", "Оля, как мило, как искренне, очень радуюсь за вас, человек, который так долго ждал счастья, теперь счастлив", "Безумно приятно смотреть на любящих, красивых, счастливых людей", - написали пользователи соцсети.

Напомним, Ольга Орлова рассказала, как супруг завоевал ее сердце. Она также призналась, что у них нет времени на ссоры, так как они очень долго друг другу искали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1972949-vse-zhdut-draku-olga-orlova-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-eks-suprugoy-muzha/