"Очень красиво ухаживал": Ольга Орлова рассказала, как супруг завоевал ее сердце

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Российская певица Ольга Орлова высказалась о своем романе со вторым мужем. По словам артистки, мужчина покорил ее добротой и порядочностью, передает NUR.KZ.

44-летняя Ольга Орлова в конце прошлого года сообщила, что вышла замуж. Певица рассказала также, что у ее мужа есть взрослая дочь.

Экс-солистка группы "Блестящие" вновь пообщалась с фанатами в Instagram. Фанаты спросили, как проявлял знаки внимания ее избранник во время романтических свиданий.

"Очень красиво ухаживал. Он и сейчас старается меня радовать", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Певица ранее рассказывала, что судьбоносная встреча произошла в ресторане, тогда Ольга очень понравилась мужчине своей мечты. Как выяснилось, ей он тоже приглянулся с первого взгляда и она заметила, что Валерий не сводит с нее глаз. Но предпочла, чтобы первый шаг сделал мужчина.

Ольга назвала главные качества мужа, которые ценит.

"Добрый, порядочный, ответственный", - охарактеризовала супруга артистка.

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Подписчики поинтересовались, хранит ли замужняя певица вещи бывших мужчин.

"В смысле чьи-то мужские вещи? Нет, не храню. Вещи отправляются вслед за хозяевами. Если вы имеете в виду вещи, которые мне раньше кто-то дарил, то в момент дарения - это уже мои вещи", - заявила она.

Певица также ответила, какие мужчины вызывают у нее отвращение.

"Абьюзеры", - написала Орлова.

Сторис Ольги Орловой. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Ранее мы писали, что Ольга Орлова с мужем отдохнули в Антарктиде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951573-ochen-krasivo-uhazhival-olga-orlova-rasskazala-kak-suprug-zavoeval-ee-serdtse/