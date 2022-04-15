"Мать моих детей": Кайрат Нуртас поздравил жену с 34-летием и отключил комментарии в соцсети

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/kair_n

Популярный певец Кайрат Нуртас поздравил супругу с днем рождения, который она отметила вчера, 14 апреля. Однако артист, предвосхищая пересуды, отключил комментарии под постом в соцсети, передает NUR.KZ.

Одна из первых Жулдыз Абдукаримову поздравила свекровь - продюсер Гульзира Айдарбекова. А накануне вечером Жулдыз была на торжестве в честь 54-летия мамы Кайрата Нуртаса. Сам Кайрат тоже опубликовал поздравление в Instagram, адресованное жене.

"Сегодня день рождения матери моих детей Жулдыз. Пусть Аллах дарует счастье в обоих мирах, изобилие и честь. Путь Всевышний даст возможность вместе увидеть достижения наших детей и их радость", - написал он.

Он опубликовал теплое фото Жулдыз с детьми. Однако под постом Кайрат отключил комментарии, ведь к их семье подписчики проявляют большой интерес, наблюдая за происходящим.

К примеру, Ерке Есмахан пришлось ответить на слухи о "романе" с Кайратом Нуртасом. Любители сплетен надумали, что расставшаяся с Азаматом Зенкаевым Ерке может помешать счастью Кайрата и Жулдыз.

Напомним, недавно Жулдыз Абукаримова высказалась о личной жизни, отметив, что хайповать и обвинять кого-либо не собирается. Актриса пожаловалась, что слухи об их семье не утихают даже во время Рамазана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1965230-mat-moih-detey-kayrat-nurtas-pozdravil-zhenu-s-34-letiem-i-otklyuchil-kommentarii-v-sotsseti/